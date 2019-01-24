Karacabey Belediyespor galibiyet hasretine son vermek istiyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), () -

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 5 maçtır kazanamayan Karacabey Belediyepsor, evinde oynayacağı Muğlaspor maçı ile galibiyet özlemine son vererek çıkışa geçmek istiyor.

İkinci yarıya Adliyespor beraberliği ile başlayan Karacabey Belediyespor, 27 Ocak Pazar günü sahasında oynayacağı Muğlaspor maçıyla galibiyet hasretine de son verme peşinde. Sahada 3 puanı alabilmek için varını yoğunu ortaya koyacaklarını belirten Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, kendi sahaları ve seyircileri önünde galip gelmek istediklerini söyledi. Şermet, "Muğlaspor iyi ve tecrübeli bir takım. Futbolu bilen oyunculardan kurulu bir takım. Biz en iyi kadroyla sahaya çıkarak maçı kazanmayı istiyoruz. Seyircimizin önünde Muğlaspor maçından galibiyetle ayrılmak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" dedi.

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