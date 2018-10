Karacabey Belediyespor destek bekliyor

Yasin KESKİN / KARACABEY (Bursa), ()

Karacabey Belediyespor'da teknik direktör Hasan Şermet, Halide Edip Adıvarspor maçında seyirciye büyük iş düştüğüne değinirken, Başkan Uğur Koçak ise, "Hedefimiz bir üst lig olan 2.Lig’e yükselmek. Fakat istediğimiz desteği bir türlü alamıyoruz. Bursalı tüm iş adamlarından desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

TFF 3. Lig 3’ncü Grup’ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, 13 Ekim Cumartesi günü kendi evinde oynayacağı Halide Edip Adıvarspor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Karacabey Belediyespor’un kendi tesislerinde yapılan çalışmalarda, ısınma koşusu, ısınma hareketleri, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından antrenmana çift kale maç ile devam edildi. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Hasan Şermet, kendi sahaları ve seyircileri önünde galip gelmek istediklerini söyledi.

Şermet, “Halide Edip Adıvarspor maçı zor bir maç olacak. Onlar da puan sıralamasında iyi bir yerde. Tecrübeli ve üst liglerde oynamış olan oyunculardan kurulu bir defans hatları var. Ön taraflarda ise, daha çok genç ve bu sene yeni aldıkları oyuncular bulunuyor. Halide Edip Adıvarspor, koşan ve diri bir takım. Özellikle deplasmanlarda savunmaya önem veren bir oyun sergiliyorlar. Bu savunmayı aşma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız. Futbol şansı da bizim yanımızda olursa Halide Edip Adıvarspor maçından galip ayrılacağımızı düşünüyorum. Berkin, Hüseyin ve Gökhan’ın sakatlıkları var. Oynayıp oynamayacakları şu an belli değil. Cezalı olan futbolcumuz yok. Her maçta olduğu gibi bu maçta da seyircimize çok büyük iş düşüyor. Gelsinler ve bize destek versinler. Bu maçı hep beraber kazanalım ve hanemize 3 puan yazdırarak geleceğe daha umutlu bir şekilde bakalım” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KOCAK: "DESTEK BEKLİYORUZ"

Antrenmanı izleyen Karacabey Belediyespor Başkanı Uğur Koçak da, şu ana kadar takıma istedikleri desteği alamadıklarına değindi.

Başkan Koçak, “Turgutlu galibiyetini Halide Edip Adıvarspor maçıyla taçlandırmak istiyoruz. Karacabey Belediyespor’umuz her geçen gün daha iyiye gidiyor. Hedefimiz bir üst lig olan 2.Lig’e yükselmek. Fakat istediğimiz desteği bir türlü alamıyoruz. Şu an takımımızın formasında göğüs reklamı bile yok. Bütün iş adamlarımızı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerini maddi ve manevi desteğe bekliyoruz. 3 hafta önce sosyal medyadan paylaşım yaparak destek istememe rağmen kimse bize ulaşmadı. Bu takım kimsenin takımı değil. Bu takım Bursa’nın, Karacabey’in takımı. Bursa’mızı profesyonel liglerde Bursaspor ve İnegölspor’la beraber temsil ediyoruz. Karacabey Belediyespor’a, Valimiz İzzettin Küçük’ten, Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’tan, Bursa Ticaret Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanımız İbrahim Burkay’dan, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Özer Matlı’dan, Karacabey’e yeni kurulan TEKNOSAB yöneticilerinden ve Bursalı tüm iş adamlarından desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

