Karabükspor'un eski CEO'su, Tankut'u suçladı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()

Kardemir Karabükspor'un eski yönetimi ile ilgili yürütülen soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan kulübün eski CEO'su Hakan Ayvaz'ın ifadesinde eski başkan Ferudun Tankut'u suçladı.

Kardemir Karabükspor'un eski yönetimi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Hakan Ayvaz, adli kontrolle serbest bırakıldı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Hakan Ayvaz, savcıya Ferudun Tankut ile ilgili iddialarda bulunarak, "Ankara'daki dairesini kulübe 5 bin liraya kiraladı, yediği yemekleri, giydiği kıyafetleri, kaldığı otelleri Karabükspor'a fatura etti. Kulüpler Birliği toplantısına tüm başkanlar lüks araçlarla geliyor diye araç aldırdı, sonra o aracı alınan 450 bin TL borç karşılığı Mustafa Yolbulan'a devrettik. Çünkü aile büyükleri Mustafa Bey'e Karabükspor'a borç verdiği için kızmış, Mustafa Yolbulan aracı üzerine aldı. Ancak kullanımını Karabükspor'a bıraktı. Bu harcamaları yüzünden Ferudun Tankut'la zaman zaman sürtüşmeler yaşadık" şeklinde ifade verdi.

Hakan Ayvaz'ın, Tankut'tan sonra göreve gelen eski başkan Ziya Ünsal döneminde hazırlatılan bağımsız denetici raporunda yer alan 'Faturasız deplasman giderleri' tutanakları ile kasadan çıkan yaklaşık 1,5 milyonluk para için ise, "Başkan Tankut bankadan 1,5 milyon TL para çekmiş, parayı nereye harcadığını söylemedi, faturasını da getirmedi, bir çalışan olarak benim hesap sorma yetkim yoktu. Zaten kulüp başkanları kral gibidir. Ben de bu para kasada gözükmesin diye muhasebeleştirmek istedim ve bu nedenle bu tutanakları hazırladım. Ancak başkan bunları imzalamadı. Bunun sorumlusu da ben değilim, genel kurulda tüzük yapılırken madde konulmuş, 'Deplasman öncesi avans verilir, sonra da tutanakla kapatılır' denilmiş'' dedi.

'Futbolcu Araştırma Giderleri' adı altında bazı menajerlik şirketlerine ödendiği iddia edilen yaklaşık 11 milyonluk harcamaların faturalarının asıllarının neden bulunmadığı sorusuna ise Ayvaz, "Yurtdışından faturaların aslı genelde gelmez, biz mail gelince parayı yollarız, aslı gelirse de evraklara ekleriz. Ancak aslı gelmediği için yerinde olmayabilir, paraları kimlerin tahsil ettiğini bilmiyorum, ayrıca benim dönemimde futbolcu seçmek için hiç kimse görevli değildi" diyerek ifade verdi.

