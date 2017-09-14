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Kara Kartal Şampiyon Ligi'nde liderliğe yükseldi ! Porto-Beşiktaş maç özeti

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş dün akşam oynanan Porta karşılaşmasında göğsümüzü kabarttı.Beşiktaş Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:00
Kara Kartal Şampiyon Ligi'nde liderliğe yükseldi ! Porto-Beşiktaş maç özeti

Siyah-beyazlı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz temsilcisi Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi. Beşiktaş, bu sonuçla hem Porto'yu ilk kez yendi hem de Şampiyonlar Ligi'nde bu ülke temsilcilerine karşı ilk galibiyetini aldı. (Porto Beşiktaş maç özeti) Porto 1-3 Beşiktaş maç özeti...

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki G Grubu mücadelesine galibiyetle başladı.

Dragao Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Anderson Talisca ve Cenk Tosun'un golleriyle 2-1 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda rakibinin baskısı karşısında iyi savunma yaptı.

Hücumda fazla risk almayan ve kontrollü bir oyun sergileyen Beşiktaş, ikinci yarıda pozisyon bulamasa da 86. dakikada oluşturduğu tek tehlikede Ryan Babel ile golü buldu.

Rakibini 3-1 yenen siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ne 3 puan alarak başladı.

PORTO'YU İLK KEZ YENDİ

Beşiktaş, 3-1 mağlup ettiği Porto'yu ilk kez yenmeyi başardı.

Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmayı da kaybetti. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde Porto ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3-1'lik sonuçla rakibini ilk kez yenme başarısı gösterdi.

Beşiktaş, ayrıca Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE PORTEKİZ EKİPLERİNE KARŞI İLKİ YAŞADI

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez Portekiz takımlarına üstünlük kurdu.
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda bu ülke temsilcileriyle yaptığı 4 karşılaşmada ikişer beraberlik ve yenilgi alan Beşiktaş, 5. maçta rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya iki maçta 1-0 ve 2-0 mağlup olan, Benfica ile 1-1 ve 3-3 berabere kalan siyah-beyazlı takım, karşılaşmayı 3-1 kazanarak bu şansızlığını da kırdı.

YİNE DEPLASMAN GALİBİYETİ

Beşiktaş, Portekiz ekiplerini yine deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

Bu ülke takımlarıyla tarihindeki ilk maçı 2005-2006 sezonunda Guimaraes ile Avrupa Ligi'nde yapan ve dış sahadaki mücadeleyi 3-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2011-2012 sezonunda Braga'yı deplasmanda 2-0 yendi. Beşiktaş, deplasmanda bu kez Porto'ya 3-1 üstünlük kurdu.

ŞENOL GÜNEŞ, REKORU GALİBİYETLE KUTLADI

Beşiktaş'ın başında 19. kez Avrupa kupalarında sahaya çıkan ve kulüp tarihinde bu alanda en fazla görev alan teknik direktör unvanını alan Şenol Güneş, rekorunu galibiyetle kutladı.

Siyah-beyazlı ekip, Güneş yönetiminde 19 maçta sekizer galibiyet ve beraberlikle 3 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 28 gol gördü.

PORTO'YA İLK GOLLERİ BEŞİKTAŞ ATTI

Beşiktaş, bu sezon Portekiz Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve 5 karşılaşmayı kazanıp gol yemeyen Porto'ya, hem ilk yenilgiyi yaşatırken hem de ilk golleri attı.

Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında 3 gol birden buldu.

Beşiktaş, ayrıca rakibine ilk mağlubiyeti de yaşattı.

Beşiktaş'ta 78. dakikada yerini Alvaro Negredo'ya bırakan Ricardo Quaresma, Portolu taraftarların alkışları eşliğinde oyundan çıktı.

CENK TOSUN, DEMBA BA'YI YAKALADI

Beşiktaş'ın ikinci golünü atan Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarındaki gol sayısını 8'e çıkardı ve Demba Ba'yı yakaladı.

Geçen sezon İstanbul'daki Benfica maçında fileleri havalandıran ve Şampiyonlar Ligi'nin en güzel golüne imza atan Cenk, Porto karşısında yine şık bir gol kaydetti.

TALİSCA VE BABEL'DEN 4. GOL

Maç boyunca Portolu taraftarların tepkisini çeken Anderson Talisca da takımı adına gol bulan oyuncu oldu.

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydeden Talisca, Avrupa kupalarında 4 gole ulaştı.

Takımını rahatlatan golü atan Ryan Babel de aynı şekilde 4. golünü kaydetti.

Son Güncelleme: 14.09.2017 11:22
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