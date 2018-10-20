Kapadokya Ultra-Trail'de kazanan isimler belli oldu

Olgucan KALKAN / NEVŞEHİR () - Kapadokya Ultra-Trail'de orta ve kısa parkurun ardından 119 kilometrelik uzun parkurda da şampiyon belli oldu. Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i İtalyan atlet Andrea Macchi, 11 saat 12 dakika 34 saniyelik derece ile şampiyon tamamladı. İtalyan atleti, İngiliz sporcular Marcus Scotney ve Harry Jones takip etti.

Ürgüp Şehir Merkezi'nden 5'inci kez start alan Kapadokya Ultra-Trail'da orta ve kısa mesafe yarışlarında da kazanan isimler belli oldu.

Sabah saat başlayan 07.00'de orta parkur (63 km) ile saat 10.00'da start alan kısa parkur (38 km) kısa parkurda ilk sonuçlar netleşti.

Dereceye giren sporcular şöyle:

Orta Parkur (CMT - 63 km) Kadınlar İlk 3:

1. Fernanda Maciel (Brezilya) - 06.44.14

2. Anna Marie Watson (İngiltere) - 06.47.43

3. Aslı Sertçelik (Türkiye) - 06.58.09

Orta Parkur (CMT - 63 km) Erkekler İlk 3:

1. Moritz Auf Der Heide (Almanya) - 05.05.51

2. Mehmet Soytürk (Türkiye) - 05:14:12

3. Stefano Rinaldi (İtalya) - 05.21.35

Kısa Parkur (CST - 38 km) Kadınlar İlk 3:

1. Yuliya Bozhko (Ukrayna) - 04.00.09

2. Elena Salmina (Rusya) - 04.17.34

3. Simona Lavinia (Romanya) - 04.19.40

Kısa Parkur (CST - 38 km) Erkekler İlk 3:

1. Üzeyir Söylemez (Türkiye) - 02.47.10

2. Iman Koushki (İran) - 02.56.49

3. Alban Berson (Fransa) - 02.57.04

Uzun Parkur (CUT - 119 km) Erkekler İlk 3:

1. Andrea Macchi (İtalya) - 11.12.34

2. Marcus Scotney (İngiltere) - 11.31.34

3. Harry Jones (İngiltere) - 12.18.40

MACCHI: "KAPADOKYA MUHTEŞEM BİR MANZARAYA SAHİP"

Öte yandan 119 kilometrelik uzun parkurun kazananı İtalyan atlet Andrea Macchi, finiş çizgisini geçmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kapadokya'nın muhteşem bir manzaraya sahip olduğunu söyleyen Macchi, "Kapadokya'nın tektonik yapısını çok sevdim. Yarış sırasında en sevdiğim şey yoldan geçen traktörlerdeki insanların bana selam vermesi oldu. Böylesine uzun bir yarışı kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 21 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Ödül Töreni ile birlikte sona erecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yarışlardan detaylar

- Finiş çizgisinden görüntüler

- Andre Macchi'nin açıklamaları

- Genel detaylar