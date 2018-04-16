Kalkan'da tenis turnuvası

Ahmet ACAR/KAŞ, () - ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı ünlü turizm merkezi Kalkan Mahallesi'nde ilk kez tenis turnuvası düzenlendi.

Kalkan Mahallesi'nde 'Masters Erkekler Tenis Turnuvası' düzenlendi. Turnuvaya Kaş, Kalkan, Fethiye ve Dalaman'dan 14 sporcu katıldı. Sporcular dört grupta eleme usulü şampiyonluk mücadelesi verdi. Kalkan Tenis ve Bisiklet Kulübü tenis kortunda yapılan turnuvanın finalinde Uğur Çomak rakibi Berkant Erden'i 6-4 yenerek şampiyon oldu. Berkant Erden ikinci, Ahmet Kılınç ise üçüncü oldu. Turnuvada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Turnuvayı düzenleyen tenis antrenörü Faruk Bulut, "Kalkan'da ilk kez bir tenis turnuvası düzenledik. Katılım başlangıç için çok güzeldi. İki hafta sonra kadınlara yönelik bir turnuva düzenleyeceğiz. Haziran ayına kadar değişik yaş grupları için yeni turnuvalar düzenleyeceğiz. Tenis sporunu Kalkan'da turizmin içine katacağız. Tenis şart değil ama insanlar spor yapmalı. Yaşamımızda yeme, içme gibi spor da mutlaka olmalı" dedi.

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