Kaleci antrenörünün nikahı yeşil sahada kıyıldı

Sinan HARMANCI/AMASYA,()

Amasya 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörü Kenan İmrol (36) Azime Karaçaltı ile yeşil sahada kıyılan nikah ile dünya evine girdi.

Amasya Belediyespor'un kaleci antrenörlüğünü yapan ve aynı zamanda da adliyede çalışan Kenan İmrol, aynı kurumda çalıştığı Azime Karaçaltı ile yeşil sahada Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in kıydığı nikah sonrasında dünya evine girdi.

Yeşil beyaz balonlarla ve futbol toplarıyla süslenen sahada nikahları kıyılan çiftin şahitliklerini Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Erol Çelik ve Amasya Belediyespor Kulübü Başkanı Yılmaz Karaca yaptı.

Yeşil sahada kıyılan nikah sonrasında Belediye Başkanı Cafer Özdemir'in elinden evlilik cüzdanını alan gelin Azime Karaçaltı ve Damat Kenan İmrol'un mutlulukları gözlerinden okundu.

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