Kahramanmaraşspor - Konya Anadolu Selçukspor: 2-2

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ,() -

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Alper Uslu, Ahmet Deveci

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Lider, Hurşit, Ethem Ercan, Oğuz, Yusuf Emre Kasal, Zeki(Dk.90 Efe), Fatih Kamacı, Cerem(Dk.46 Fatih Çiplak), Aziz(Dk.70 Süleyman), Yasin

KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Alp - Kadir Kaan, Maksut, Recep(Dk.59 İbrahim), Ayberk, Ümit, Çağtay(Dk.67 Emre), Alpay, Reşo, Emre Can, Yusuf Erdem(Dk.79 Samet)

GOLLER: Dk.30-54 Fatih Kamacı (Kahramanmaraşspor) - Dk.9 Maksut, Dk. 41 Reşo (Konya Anadolu Selçukspor)

SARI KARTLAR: Oğuz (Kahramanmaraşspor) - Çağtay, Reşo, Ümit (Konya Anadolu Selçukspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 20'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Konya Anadolu Selçukspor ile 2-2 berabere kaldı.

9'uncu dakikada Konya Anadolu Selçukspor'dan Maksut, girdiği ceza sahasında meşin yuvarlağı kalecinin sağından kaleye göndererek maçın ilk golünü attı: 0-1.

30'uncu dakikada rakip ceza sahasına giren Kahramanmaraşspor'dan Fatih Kamacı, ortalanan topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

41'nci dakikada Reşo, ceza sahasında oluşan karambolden faydalanarak önüne düşen topu kaleyle buluşturmasını bildi ve Konya Anadolu Selçukspor'u öne geçiren golü attı: 1-2.

54'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'dan Fatih Kamacı, ceza sahası dışından kullandığı faul atışı ile skoru eşitledi: 2-2.

Karşılaşma, 2-2 berabere sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)