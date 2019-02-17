Kahramanmaraşspor - Darıca Gençlerbirliği: 1-0

Ömer KOÇ / Kahramanmaraş,() -

STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin, Aykut Küçük, Boran Turhan

KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan - Burak, Talha (Dk.71 Oğuz), Efe, Yasin, Yusuf Emre, Fatih (Dk.81 Servan), Aziz (Dk.89 Süleyman), Ethem Ercan, Mehmet Fırat, Fatih

DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Emre - Ahmet, Ramazan, Mustafa (Dk.65 Muhammed Oğuzhan), Emre, Salih, Tuncay, Halil İbrahim, Emrah, Veysel, Oktay (Dk.78 Mert)

GOL: Dk.10 Yasin (Kahramanmaraşspor)

SARI KARTLAR: Talha, Mehmet Fırat, Fatih, Süleyman (Kahramanmaraşspor) - Oktay (Darıca Gençlerbirliği)

KIRMIZI KART: Dk.40 Ethem Ercan

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 22'inci haftasında Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

10'uncu dakikada Kahramanmaraşspor'dan Yasin, ceza sahasına ortalanan topu kaleye gönderdi: 1-0.

40'ıncı dakikada korner atışı sırasında Darıca Gençlerbirliği'nden Emrah yerde kalınca maçın orta hakemi Kahramanmaraşspor'dan Ethem Ercan'ı kırmızı kart göstererek saha dışına gönderdi.

Karşılaşma, ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

(FOTOĞRAFLI)