Kadınlar Salon Hokeyi müsabakaları başladı

ALANYA, () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 8 takımın katıldığı Kadınlar Salon Hokeyi 2. Etap Müsabakaları başladı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Alanya'nın ev sahipliğiyle gerçekleştirilen Kadınlar Salon Hokeyi 2. Etap Müsabakaları başladı. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalarda Gaziantep Doruk, Bolu Belediye, Zonguldak Gençlik Merkezi, Kahramanmaraş Hokey, Gaziantep Polisgücü, Nizip HEM SEK, Kırıkkale GSK ve Buca Halk Eğitim GSK takımları mücadele ediyor. Müsabakalar 25 Aralık salı günü sona erecek.

FOTOĞRAFLI