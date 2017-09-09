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Kadıköy'de şok skor ! Maç golle başladı

Haftanın maçında Kadıköy'de Fenerbahçe - Medipol Başakşehir ile karşılaşıyor.Maç golle başladı.Maçın hakemi ise Fırat Aydınus

09 Eylül 2017 Cumartesi 20:28
Kadıköy'de şok skor ! Maç golle başladı

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Neto, Skrtel, Isla, Dirar, Josef, Ozan, Valbuena, Giuliano, Soldado

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor

FENERBAHÇE EVİNDE NAMAĞLUP

Süper Lig'in 4. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi. 

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi. 

Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı. 

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı. 

LİGDE 19. RANDEVU 

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 19. kez karşılaşacak. 
İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı. 
Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi. 
Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi. 
 

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