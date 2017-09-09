Kadıköy'de şok skor ! Maç golle başladı

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu
Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Neto, Skrtel, Isla, Dirar, Josef, Ozan, Valbuena, Giuliano, Soldado
Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor
FENERBAHÇE EVİNDE NAMAĞLUP
Süper Lig'in 4. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi.
Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi.
Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı.
Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.
LİGDE 19. RANDEVU
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 19. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.
Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.