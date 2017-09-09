Kadıköy'de şok skor ! Maç golle başladı

Dev maçta ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe: Volkan, İsmail, Neto, Skrtel, Isla, Dirar, Josef, Ozan, Valbuena, Giuliano, Soldado

Başakşehir: Volkan, Caiçara, Attamah, Epureanu, Clichy, Mahmut, Emre, Visca, Napoleoni, Elia, Adebayor

FENERBAHÇE EVİNDE NAMAĞLUP

Süper Lig'in 4. haftasında bugün Medipol Başakşehir'i ağırlayacak Fenerbahçe, rakibine evinde hiç yenilmedi.

Eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan Medipol Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile Kadıköy'de yaptığı 9 maçta da galip gelemedi.

Evindeki maçlarda rakibine büyük üstünlük kuran turuncu-lacivertli ekip, deplasmanda ise 3 puana ulaşamadı. Taraflar arasında Kadıköy'deki ilk maç berabere bitti, son 8 müsabakayı ise Fenerbahçe kazandı.

Ülker Stadı'nda Fenerbahçe 17, Medipol Başakşehir 5 gol attı.

LİGDE 19. RANDEVU

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bugün 19. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 18 maçta Fenerbahçe 9, Medipol Başakşehir 7 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertlilerin 24 golüne, turuncu-lacivertliler 21 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk haftasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı, ikinci yarıda ise Fenerbahçe, Kadıköy'de aynı skorla galip geldi.

