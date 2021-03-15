Kadıköy'de kara gece!

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş ile arasındaki puan farkını korumak istedi ancak Gençlerbirliği karşısında sürpriz bir mağlubiyet aldı. Sarı-lacivertlilerin golü 35'inci dakikada Filip Novak'tan geldi. 40'ıncı dakikada Serdar Aziz'in kendi kalesine attığı golle Gençlerbirliği eşitliği yakaladı. Dakikalar 63'ü gösterirken sahneye çıkan Floyd Ayite, Gençlebirliği'nin 2-1 öne geçirdi ve maç bu skorla sona erdi. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, rakibi Galatasaray'ın 3 puan ve bir maç eksiği bulunan Beşiktaş'ın 5 puan gerisine düşerek 58 puanda kaldı. Son sıradaki Gençlerbirliği ise puanını 24'e yükseltti.

Fenerbahçe, Kadıköy kabusunu yenemiyor

Bu sonucun ardından Kadıköy'deki son galibiyetini 5 Mayıs 2000'de alan Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 21 yıl sonra yine aynı skorla yenmiş oldu. Kadıköy'de bundan önce yapılan son 19 maçın 17'sinde sarı lacivertliler galip gelmiş, 2'si ise berabere sonuçlanmıştı. Son zamanlarda Kadıköy kabusunu yenemeyen Fenerbahçe son 4 iç saha maçında 3 mağlubiyet aldı, 1 maç berabere sonuçlandı. Filip Novak'ın gol attığı maçla birlikte Fenerbahçe'de bu sezon toplam 19 farklı futbolcu gol atmış oldu. Bir sezonda gol atan futbolcu sayısının en fazla olduğu 2018-2019 sezonunun rekoru egale edilmiş oldu.

"FETÖ'cü zihniyet insanları sokağa dökmek istiyor"

Maçın ardından sert açıklamalarda bulunan Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, yedikleri ikinci golün ofsayt olduğunu söyleyerek ateş püskürdü. Önceki haftalardaki Galatasaray maçında skandal karara imza atan VAR operatörüyle bu maçta ofsayt çizgisi çeken görevlinin aynı kişiler olduğunu kaydeden Baki, FETÖ'cü zihniyetin futboldan halen daha elini çekmediğini belirtti.

Kulüp Başkanı Ali Koç'un da daha önce aynı ifadeleri kullandığını hatırlatan Baki, kötü ya da iyi oynamalarının haklarının yenebileceği anlamına gelmediğini dile getirdi. İkinci golün açık ofsayt olduğunu ve bu maçta ofsayt çizgisini çeken kişinin geçmişinin araştırılması gerektiğini belirten Baki, FETÖ'cü zihniyetin Fenerbahçe'nin sinir uçlarıyla oynayarak insanları sokağa dökmek istediğini kaydetti.