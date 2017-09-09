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Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir
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Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir

Haftanın maçında Fenerbahçe kendi sahasında M.Başakşehir ile karşılaştı.Kadıköy'de Fenerbahçe , Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu

09 Eylül 2017 Cumartesi 22:05
Kadıköy'de kabus gecesi ! Fenerbahçe 2-3 M.Başakşehir

Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'i konuk etti. Mücadele 3-2 Başakşehir üstünlüğüyle son buldu. Kullanılan kornerde 2. dakikada Attamah golü kaydetti. Başakşehir bu golle 1-0 öne geçti. 33. dakikada Adebayor farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Nabil Dirar 43. dakikadaki golüyle durumu 2-1'e getirdi. Maçın 79. dakikasında Clichy kendi kalesine golü gönderdi. Maça eşitlik geldi. 88. dakikada Edin Visca'nın şutunu Volkan Demirel çeldi. 90+4'te Başakşehir Kerim Frei'ın golüyle 3-2 öne geçti ve maçı kazandı. Fenerbahçe 5 puanda kalırken Başakşehir 9 puana yükseldi. Fenerbahçe Süper Lig'de bir sonraki hafta Aytemiz Alanyaspor deplasmanına gidecek. Başakşehir ise evinde Trabzonspor'u konuk edecek.

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