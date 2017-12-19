Kadıköy'de Fatih Terim sesleri yükseldi !

Lige kötü bir giriş yaptıktan sonra lider Galatasaray'ın 9 puan kadar gerisine düşen Fenerbahçe'de son haftalarda ki yükselişiyle ezeli rakibi Galatasaray'ın averaj ile önüne geçti.Sarı Kırmızılı takımı averajla geride bırakıp 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe'de keyifler yerinde..

Kadıköy'de Kardemir Karabükspor'u ağırlayan ve sahadan 2-0 üstün ayrılan sarı lacivertlilerde taraftar galibiyetin coşkusunu tezahüratlarla kutladı.

Maç öncesinde de Galatasaray'a gönderme yapan Fenerbahçeli taraftarlar "İmparator Fatih Terim" tezahüratında bulundu..