Juventus'ta topun ağzındaki isim: Ronaldo!

Juventus'ta top koşturan süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun bu sezonun sonunda takımdan ayrılacağı konuşuluyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun frikkte yaptığı hata İtalya spor gazetelerinin manşetinde yer bulmuştu. Karşılaşmanın ikinci uzatma bölümünde frikik kazanan Porto'da 35 metreden topa vuran Sergio Oliveira takımına turu getiren golü atmıştı. Frikikten yenen golün sorumlusunun ise barajı bozarak zıplayan Ronaldo olduğu belirtilmişti.

"Çözülmesi gereken bir problem"

Takımının Devler Ligi'nden elenmesi üzerine bu kupayı kazanmak için transfer edildiği söylenen Cristiano Ronaldo'ya gelen eleştiriler arttı. İtalya'da Ronaldo'ya tepkilerin artması üzerine güçlü Fransız ekibi PSG'nin ünlü yıldızın peşine düştüğü öğrenildi. Juventus'ta yıllık 31 milyon euro maaş alan ve Şampiyonlar Ligi dahil ligde de kötü gidişe engel olamayan Ronaldo'ya artık "çözülmesi gereken bir problem" gözüyle bakılıyor. Getirisine kıyasla maliyetinin karşılanamayacak noktaya geldiği ve yıldız futbolcunun iyi bir fiyata satılabileceği yönetimin gündem maddelerinden biri oldu.

"Mbappe sezon sonunda takımdan ayrılırsa bu iş olur"

Yıldız futbolcunun menajeri Jorge Mendes ile PSG Başkanı Nasser Al-Khalaifi'nin yakın temaslarda bulunduğu iddia ediliyor. Ronaldo'nun PSG'ye gitmesi için takımdaki genç yıldız Kylian Mbappe'nin gitmesi gerektiği görüşü öne sürülüyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mbappe'nin başka bir takıma transferi halinde Ronaldo'nun alınması PSG'nin en önemli gündem maddesi olacak.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 13:27