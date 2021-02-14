Jürgen Klopp Ozan Kabak ve Alisson Hakkında Açıklama Yaptı!

Kış transfer döneminde Schalke 04’ten İngiliz devi Liverpool’a kiralanan Ozan Kabak, dün ilk 11’de çıktığı ilk maçta Liverpool, Leicester City’ye 3-1 mağlup oldu. Liverpool’un yediği ikince golde Ozan Kabak ile kaleci Alisson Becker arasında yaşanan anlaşmazlık maçtan sonra çok konuşuldu. Teknik direktör Jürgen Klopp da maçtan sonra verdiği röportajda bu pozisyonu ve Ozan Kabak’ın ilk maçını değerlendirdi.

Liverpool’un tecrübeli kalecisi Alisson, Leicester City’nin bulduğu 2. golde kalesini terk edip, gelen uzun topa bakarak pozisyon alan Ozan Kabak ile çarpışmış, Jamie Vardy ise önünde kalan topu boş kaleye yuvarlamıştı.

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp Milli futbolcumuz Ozan Kabak hakkında;

“Ozan takip ettiğimiz bir oyuncuydu, Ozan’ın yeteneklerini maçtan önce de biliyorduk. Şimdi de biliyoruz.” dedi. Liverpool’un çalıştırıcısı, maçtan sonra yaptığı konuşmada bu tür durumları genelde sezon başı hazırlık maçlarında gördüklerini ve sezon içinde tekrarlanmaması için çalıştıklarını ifade etti. Ozan’ın şansızlığını bu tür durumlar için çalışma zamanının olmamasına bağlayan tecrübeli teknik adam konuşmasını

"Alisson çok iyi bir kaleci ve Ozan da aynı kalitede bir oyuncu. Bundan şüphem yok." diyerek sonlandırdı.

OZAN KABAK KİMDİR?

2000 yılında Ankara’da doğan Ozan Kabak, aslen Mardinlidir. Galatasaray altyapısında yetişen Ozan Kabak, bir süre sonra yüksek bir bonservis bedeli ödenerek Avrupa’ya satılmıştır. Stoper mevkinde oynayan Ozan Kabak’ın yeteneği Avrupa kulüplerinin dikkatini kısa sürede çekmeyi başarmıştır. Avrupa Şampiyonlar Liginde mücadele eden Kabak, iyi bir bonservis bedeli ile transfer edilmiştir. Yıllık olarak 1.8 milyon euro maaş almaktadır.

OZAN KABAK’IN OYNADIĞI TAKIMLAR

Galatasaray (Alt Yapı) (2011-2018)

Galatasaray (2018-2019)

Stuttgart (2019)

Schalke 04 (2019-2021)

Liverpool (2021-hala devam etmektedir)