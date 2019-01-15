Judo Milli Takımı'nın karda zorlu antrenmanı

JUDO Milli Takımı, uluslararası organizasyonlar ile 2020 Olimpiyatları'na kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde zorlu şartlarda hazırlanıyor. Milli Takım çalıştırıcısı Iraklı Uznadze'nin, 'yürüyüş', sporcuların ise 'ölüm' adını verdiği 3 bin metre yükseklikteki dağa tırmanış, sporcuları kardan adama çevirdi.

Palandöken Kayak Merkezi'ndeki Palan Otel'de kampa giren milli takım, antrenörleri Iraklı Uznadze, David Asumbani ve Nurullah Diyarbakır gözetiminde antrenmanlarını gerçekleştiriyor. Kar kalınlığının yaklaşık 1 metre olduğu bölgede, kuvvet ve kondisyon ağırlıklı çalışma yapan sporcular, antrenmanlar kapsamında dağ koşusuna da çıktı. Palandöken sıra dağları arasında en dik olan dağa sıfırın altında 18 derece soğukta tempolu bir şekilde tırmanan judocular, dağcılara bile parmak ısırttı. Bu zorlu parkuru 1 saatte tamamlayan judocular zirveden kayarak, yuvarlanarak ya da koşarak indi. Antrenman sonunda sakal ve bıyıkları donan sporcular, buz adama döndüler.

Milli Takım Kampı'na 2'si kadın toplam 19 sporcunun katıldığını belirten Judo Milli Takım Antrenörü Iraklı Uznadze, "İlki Palandöken'de ikincisi Japonya'da olmak üzere bu yıl iki kamp yaparak, turnuvalar, uluslararası organizasyon ve 2020 Olimpiyatları'na hazırlanıyoruz. Buradaki kampımız kuvvet ve ağırlık üzerine. Kar, fırtına ve soğuk demeden antrenman programını uyguluyoruz. Palandöken sıra dağları arasında bulunan 3 bin metre yükseklikteki dağa tempolu bir yürüyüş düzenledik. Sporcularımız biraz üşüyecekler ama önemli değil. O dağa ben dahil herkes çıkmak zorunda. Antrenmanlarımız zorlu olduğu kadar neşeli de geçiyor" diye konuştu.

'2020 OLİMPİYATLARINDA HEDEFİMİZ ÇOK BÜYÜK'

Judo hayatını İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübünde devam ettiren milli takım sporcusu Feyyaz Yazıcı da, yıllardır Erzurum'da kamp yaptıklarını belirtti. Buradaki havayı, güzelliği ve tesis imkânlarını başka bir yerde bulamadıklarını vurgulayan Yazıcı şunları söyledi: "Erzurum halkı bizi çok iyi karşılıyor, her şeyimize koşturuyor. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. 3 bin rakımlı dağa yürüyüş yapacağız. Biz benzetmek gibi olmasın 'ölüm' diyoruz. Yaklaşık 2 saat, sıfırın altında 16, 17 derecede hiç durmadan yola devam ediyoruz. Bizim için zor bir antrenman. Hedefimiz çok büyük. Takımdaki herkesin hedefi olimpiyat şampiyonu olup ülkemize altın madalya kazandırmak. Eğer ki bu antrenmanda bıyıklar donmasa tepeye çıktığımız belli olmuyor, hocayı inandıramıyoruz. O yüzden donuyor. Çok iyi takımız, çok iyi bir hocamız var. Güzel bir ekibiz İnşallah her şey yolunda gider 2020 olimpiyatlarında ülkemize madalya değil, madalyalar kazandırırız."

'OLİMPİYATLARIN DA ZİRVESİNDE OLACAĞIZ'

Judo Milli Takım Kaptanı Sinan Sandal ise "Takım olarak çok iyiyiz. Senede iki defa yaptığımız yükseklik kondisyonun ilkini burada yapıyoruz. Kaldığımız otelden dağın yamacına kadar koşup yaklaşık bir metreye varan karda tempolu bir şekilde hiç durmadan zirveye varıyoruz. Palandöken'in zirvesinde olduğumuz gibi turnuvaların ve olimpiyatların da zirvesinde olacağız" dedi.



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