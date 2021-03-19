Jose Mourinho'ya soğuk duş!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi'nde dün gece son 16 turu maçları oynandı. Rakiplerini turnuvanın dışına iten 8 takım, adını çeyrek finale yazdırdı. Gecenin sürprizi ilk maçta güçlü Premier Lig temsilcisi Tottenham'a 2-0 yenilen Dinamo Zagreb'in 3-0 kazanarak çeyrek finale çıkması oldu. Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, çeyrek finale çıkacağına kesin gözüyle bakılan Jose Mourinho'nun takımı Tottenham'ı beklenmedik bir sonuçla kupanın dışına itti. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nin kazanmayı kafasına koyan Jose Mourinho kupaya veda etmiş oldu.

Mourinho, Dinamo Zagreb'in soyunma odasına gitti!

İlk maçta İngiltere'de Tottenham'a 2-0 yenilen Hırvat ekibi Dinamo Zagreb, 62'nci ve 82'nci dakikalarda Mislav Orsic'in ayağından bulduğu gollerle maçı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünün 106'ncı dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Mislav Orsic, takımını 3-0 öne geçirdi. Attığı gollerle takımına çeyrek finali kazandıran Orsic, bir İngiliz takımına karşı hat-trick yapan ilk Dinamo Zagreb futbolcusu oldu. Maçın ardından açıklamalar yapan Tottenham teknik direktörü Jose Mourinho, atılan golleri takımı gibi kendisinin de izlediğini kaydetti. Mçaın ardından rakibi Dinamo Zagreb'in soyunma odasını ziyaret eden Morinho, kendisini turnuva dışına iten Zagreb'li futbolcuları alkışlayarak tebrik etti.

Pogba attı, Zlatan üzüldü!

Gecenin diğer önemli maçında İtalyan ekibi Milan ile deplasmanda karşılaşan İngiliz devi Manchester United, rakibini 1-0 yenerek turnuvanın dışına itti. Gecenin tek golü 48'inci dakikada Manchester United adına sahneye çıkan Paul Pogba'dan geldi.

İlk karşılaşması 1-1 sona eren eşleşmede rakibini tek golle eleyen Manchester United, adını son 8 takım arasına yazdırdı. Gecenin diğer önemli maçında Yunan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenilen İngiliz temsilcisi Arsenal, ilk karşılaşmayı 3-1 kazandığı için çeyrek finale yükselen isim oldu.

Gecein sonuçları

Arsenal -Olympiakos: 0-1

-Olympiakos: 0-1 Dinamo Zagreb -Tottenham: 3-0

-Tottenham: 3-0 Molde- Granada : 2-1

: 2-1 Shaktar Donetsk- Roma :1-2

:1-2 Villareal- Dinamo Kiev: 2-0

Dinamo Kiev: 2-0 Rangers- Slavia Prag : 0-2

: 0-2 Milan- Manchester United : 0-1

: 0-1 Young Boys-Ajax: 0-2

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 09:00