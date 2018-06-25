Jimmy Briand transferinde Bursaspor'a rakip çıktı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor, Jimmy Briand için temaslarının sürdürürken MLS ekiplerinden Montreal Impact de tecrübeli forveti kadrosuna katmak istiyor.

Bursaspor, hücum hattına takviye yapabilmek için transfer çalışmalarını sürdürürken özellikle Jimmy Briand isminde yoğunlaştı. Fransa'nın Guingamp Kulübü'nde forma giyen ve 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki oyuncu için yeşil beyazlı yönetim, hem oyuncu hem de kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Fransız kulübünü oyuncunun bonservisi için ikna etmeye çalışan Bursaspor'a ise bu transferde rakip çıktı.

Fransız basınında çıkan haberlere göre Amerika Birleşik Devletleri'ndeki MLS ekiplerinden Montreal Impact de deneyimli golcü için girişimlere başladı. Özellikle Montreal Impact'in Fransız teknik direktörü Remi Garde'nin Jimmy Briand'ı kadrosunda görmek istediği belirtildi. Guingamp ise Jimmy Briand için bonservis bedelini 2.5 milyon Euro olarak belirlerken oyuncunun ilerleyen yaşı ve sözleşmesinin seneye sona erecek olması nedeniyle indirime gidebileceği de gelen bilgiler arasında.

Yeşil beyazlı yönetimin ise Jimmy Briand'ı kadrosuna dahil etmek büyük çaba harcadığı ve bu hafta içerisinde transferi netleştirmek istediği öğrenildi.

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