Jeopark Kula Belediyespor - Galatasaray: 2-3

KULA ()

SALON: Kula

HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Yılmaz Duman (xx)

JEOPARK KULA BELEDİYESPOR: Turgay (xxx), Burak (xxx), Buculjevic (xxx), Stern (xxx), Umut Yücel (xx), Jekic (xxx), Selim (xx), Zafer (xx), Demirhan (xx)

GALATASARAY: Yasin (xxx), Doğukan (xxx), Venno (xxx), Gergye (xxx), Emin (xxx), Selçuk (xxx), Onurcan (xxx), Can (xxx), Melih (xxx), Muzaffer (xx), Duff (xx), Ufuk (xx)

SETLER: 21-25, 19-25, 25-23, 27-25, 17-19

SÜRE: 154 dakika (32, 29, 31, 34, 28)

Voleybol Efeler Ligi'nin 2'nci hafta mücadelesinde Jeopark Kula Belediyespor evinde Galatasaray'a tie-break setiyle 3-2 mağlup oldu. Kula Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 21-25, 19-25, 25-23, 27-25 ve 17-19'luk skorlarla sona erdi. Galatasaray bu sonuçla üst üste 2'nci galibiyetini alırken, Jeopark Kula Belediyespor ikinci haftadan da yenilgiyle ayrıldı.