Japonya - Senegal: 2-2

YEKATERİNBURG, ()

STAT: Ekaterinburg

HAKEMLER: Sandro Ricci, Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini

JAPONYA: Kawashima, Sakai, Yoshida, Shoji, Nagatomo, Shibasaki, Hasebe, Haraguchi (Dk. 73 Okazaki), Kagawa (Dk. 72 Honda), Inui (Dk. 87 Usami), Osako

SENEGAL: Khadim N'Diaye, Sabaly, Sane, Koulibaly, Wague, Gueye, Sarr, Badou Ndiaye (Dk. 81 N'Doye), Alfred N'Diaye (Dk. 65 Kouyate), Mane, Niang (Dk. 86 Diouf)

GOLLER: Dk. 34 Inui, Dk. 78 Honda (Japonya) - Dk. 11 Mane, Dk. 71 Wague (Senegal)

SARI KARTLAR: Inui, Hasebe (Japonya) - Niang, Sabaly, N'Doye (Senegal)

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci hafta karşılaşmasında Japonya ile Senegal 2-2 berabere kaldı. Japonya'nın gollerini 34'üncü dakikada Inui ve 78'inci dakikada Honda kaydederken, Senegal'in golleri 11'inci dakikada Mane ve 71'inci dakikada Wague'den geldi.