Japonya - Polonya: 0-1

VOLGOGRAD,()

STAT: Volgograd

HAKEMLER: Janny Sikazwe, Jerson Dos Santos, Zakhele Siwela

JAPONYA: Kawashima, H. Sakai, Yoshida, Makino, Nagatomo, G. Sakai, Shibasaki, Yamaguchi, Usami (Dk. 65 Inui), Okazaki (Dk. 47 Osako), Muto (Dk. 82 Hasebe)

POLONYA: Fabianski, Jedrzejczyk, Glik, Bednarek, Bereszynski, Kurzawa (Dk. 80 Peszko), Goralski, Krychowiak, Zielinski (Dk. 79 Teodorczyk), Grosicki, Lewandowski

GOL: Dk. 59 Bednarek (Polonya)

SARI KART: Makino (Japonya)

2018 FIFA Dünya Kupası H Grubu son hafta maçında Polonya, Japonya'yı Bednarek'in golüyle 1-0 yendi. Bu sonuçla birlikte Polonya puanını 3'e yükseltmesine rağmen turnuvaya veda etti. Polonya'ya mağlup olan Japonya ile Kolombiya'ya mağlup olan Senegal, grubu aynı puan (4) ve aynı averajla (0) noktaladı. İki takımın arasındaki maç da berabere sonuçlanınca, iki takımın grup aşamasında gördüğü kartlara bakıldı. Japonya (5), Kolombiya'dan (6) daha az kart gördüğü için grubu ikinci sırada noktalayarak son 16 turuna yükseldi. Senegal ise turnuvaya veda etti.

59'uncu dakikada Kurzawa'nın attığı pası kontrol eden Bednarek'in yapmış olduğu vuruş, Japonya filelerine gitti: 0-1.

Karşılaşma Polonya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.