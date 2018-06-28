Jani Atanasov: "Hayalim gerçek olmaya başladı"

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'da adı resmi olarak açıklanmamasına karşın antrenmanlara çıkan Jani Atanasov, mutluluğunu paylaşarak, "Hayalim gerçek olmaya başladı. Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.

Bursaspor'un yeni sezon öncesinde ilk transferi olan Jani Atanasov, yeni takımıyla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Dün ilk kez yeşil beyazlı ekiple birlikte çalışan 18 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından ise mutluluğunu paylaştı. Atanasov, "O kadar mutluyum ki... Kendimi çok rahat ve evimde gibi hissediyorum. İlk kulübüm olan FC Akademi'ye de çok teşekkürler. Hayalim gerçek olmaya başladı. Bir yıldız olmak için elimden geleni yapacağım. Bana olan güveni de boşa çıkartmamak için uğraşacağım" ifadelerine yer verdi.

Öte yandan Bursaspor Kulübü'nün Jani Atanasov ile halen daha resmi bir açıklama yapmamış olması ise dikkat çekti. Yeşil beyazlı ekipte teknik heyetin genç oyuncu hakkındaki kararını Afyon'daki kamp sonunda vermesi bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

