İzmirspor'un rakibi Somaspor

İZMİR, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'de 3. hafta maçında 6 puanla 3. sırada yer alan İzmirspor, kendisi gibi 2'de 2 yapan lider Somaspor'u konuk edecek. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Grupta ayrıca Yıldırım Bld-Urganlıspor, Salihli Bld-Ödemişspor, Çiğli Bld-Altınova Bld karşılaşmaları oynanacak. 7. Grup'ta Kuşadasıspor-Kale Bld, Sökespor-Didim Bld, Konyaaltı Bld-Tavas Birlikspor, Yatağanspor-Isparta Davrazspor, Serinhisarspor-Ortaca Bld, Manavgat Bld-Aydınspor 1923, 9. Grup'ta Başiskele Doğantepespor-Bornova Yeşilova, Aliağa Futbol-Kocaeli Büyükderbent karşı karşıya gelecek. Tüm maçlarda 15.00'te düdük çalacak.