İzmirspor'un rakibi Orhangazi

İZMİR, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 8. Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'a 2-1 yenilerek ilk mağlubiyetini alan 6. sıradaki İzmirspor yarın evinde son sıradaki Orhangazi Belediyespor'la karşılaşacak. Kemalpaşa İlçe Stadı'nda oynanacak 5. hafta mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. 12 puanlı lider Çiğli Belediyespor'un Gülbahçespor'u konuk edeceği grupta Yıldırım Bld-Ödemişspor, Salihli Bld-Somaspor karşı karşıya gelecek. BAL'da program şöyle; 7. Grup: Kuşadasıspor-Kepez Bld, Aydınspor 1923-Ortaca Bld, Konyaaltı Bld-Sökespor, Yatağanspor-Didim Bld, Bucak Bld-Tavas Bld, Serinhisarspor-Isparta Davraz, Manavgat Bld-Kale Bld, 9. Grup: Aliağa Futbol-Bozüyük Vitra.