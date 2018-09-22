İzmirspor'un ilk rakibi Ödemişspor

İZMİR, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'e 2 yıl aradan sonra dönen İzmirspor, yeni sezonun ilk maçında geçen sezon 3. Lig'i Play-Off'ta ıskalayan Ödemişspor'u konuk edecek. Buca İlçe Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta aynı saatte Çiğli Bld-Burhaniye Bld, Ayvalıkgücü Bld-Somaspor, Salihli Bld-Urganlıspor maçarı da var. BAL 7. Grup'ta Serinhisarspor-Aydınspor 1923, Didim Bld-Tavas Birlikspor, Sökespor-Isparta Davrazspor, Yatağanspor-Ortaca Bld, Bucak Bld-Kale Bld, Manavgat Bld-Kuşadasıpor, 9. Grup'ta ise Bornova Yeşilova-Kütahyaspor, Aliağa Futbol-Kütahya Çamlıcaspor maçları oynanacak.