İzmirspor telafi peşinde

İZMİR, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta geçen hafta deplasmanda aldığı 3-2'lik Ödemişspor yenilgisi sonrası Teknik Direktör Serdar Sabuncu'yla yollarını ayıran İzmirspor yarın evinde kendisi gbii 25 puanı bulunan Gülbahçespor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak maç saat 14.00'te başlayacak. Lider Somaspor, 10. sıradaki Orhangazi Belediyespor'a konuk olacak.
8. Grup'ta Çiğli Bld-Urganlıspor, Salihli Bld-Altınova Bld, Yalova Kadıköy-Ödemişspor; 7. Grup'ta Kuşadasıspor-Aydınspor 1923, Serinhisar-Kale Bld, Bucak Bld-Ortaca Bld, Yatağanspor-Kepez Bld, Sökespor-Tavas Birlik, Manavgat Bld-Didim Bld, 9. Grup'ta ise Aliağa Futbol-Bornova Yeşilova karşı karşıya gelecek. Tüm maçlar 14.00'te başlayacak.