İzmirspor-Somaspor: 2-2

İZMİR, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ilk iki maçını kazanan İzmirspor, evinde Somaspor'la uzatmada attığı golle berabere kaldı: 2-2. Buca İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip, 42. dakikada kendi kalesine Utku ve 67. dakikada Yusuf'un attığı golllerle öne geçti. İzmirspor'da 84. dakikada Moussa Traore ile 90+5. dakikada ilk yarıda kendi ağlarını sarsan Utku'nun golleri skoru belirledi. Somaspor'da 90+6. dakikada Berkant ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu skorla İzmirspor 3 haftada 7 puana ulaştı.