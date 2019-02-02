İzmirspor lidere konuk oluyor

İZMİR, () Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta son 2 maçını kaybederek 5'nci sıraya kadar gerileyen İzmirspor, yarın deplasmanda lider Somaspor'a konuk olacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak....

İzmirspor lidere konuk oluyor

İZMİR, ()

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta son 2 maçını kaybederek 5'nci sıraya kadar gerileyen İzmirspor, yarın deplasmanda lider Somaspor'a konuk olacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta Urganlıspor-Yıldırım Bld, Ödemişspor-Salihli Bld, Altınova Bld-Çiğli Bld; 7. Grup'ta Isparta Davraz-Yatağanspor, Ortaca Bld-Serinhisar, Aydınspor 1923-Manavgat Bld, Kale Bld-Kuşadasıspor, Didim Bld-Sökespor, 9. Grup'ta ise Bornova Yeşilova-Başiskele Doğantepe, Kocaeli Büyükderbent-Aliağa Futbol maçları oynanacak. Tüm randevularda ilk düdük 14.00'te çalacak.

YORUM EKLE
Gönder