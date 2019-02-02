İzmirspor lidere konuk oluyor

İZMİR, ()

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta son 2 maçını kaybederek 5'nci sıraya kadar gerileyen İzmirspor, yarın deplasmanda lider Somaspor'a konuk olacak. Soma Atatürk Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta Urganlıspor-Yıldırım Bld, Ödemişspor-Salihli Bld, Altınova Bld-Çiğli Bld; 7. Grup'ta Isparta Davraz-Yatağanspor, Ortaca Bld-Serinhisar, Aydınspor 1923-Manavgat Bld, Kale Bld-Kuşadasıspor, Didim Bld-Sökespor, 9. Grup'ta ise Bornova Yeşilova-Başiskele Doğantepe, Kocaeli Büyükderbent-Aliağa Futbol maçları oynanacak. Tüm randevularda ilk düdük 14.00'te çalacak.