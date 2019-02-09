İzmirspor çıkış arıyor

  İZMİR, () SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ikinci yarının ilk 3 maçını kaybeden İzmirspor yarın evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta...

İzmirspor çıkış arıyor

 

İZMİR, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ikinci yarının ilk 3 maçını kaybeden İzmirspor yarın evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta Yalova Kadıköy-Somaspor, Burhaniye Bld-Urganlıspor, Salihli Bld-Gülbahçe, Çiğli Bld-Ödemişspor; 7. Grup'ta Manavagat Bld-Sökespor, Konyaaltı Bld-Didim Bld, Serinhisar-Kepez Bld, Aydınspor 1923-Kale Bld, Yatağanspor-Tavas Birlik, Kuşadasıspor-Ortaca Bld, 9. Grup'ta Tavşanlı Linyitspor-Bornova Yeşilova maçları oynanacak. Bu müsabakalar 14.00'te start alacak. Aliağa-Başiskele karşılaşması ise 13.00'te başlayacak.

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