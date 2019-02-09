İzmirspor çıkış arıyor

İZMİR, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ikinci yarının ilk 3 maçını kaybeden İzmirspor yarın evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşılaşacak. Buca İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Grupta Yalova Kadıköy-Somaspor, Burhaniye Bld-Urganlıspor, Salihli Bld-Gülbahçe, Çiğli Bld-Ödemişspor; 7. Grup'ta Manavagat Bld-Sökespor, Konyaaltı Bld-Didim Bld, Serinhisar-Kepez Bld, Aydınspor 1923-Kale Bld, Yatağanspor-Tavas Birlik, Kuşadasıspor-Ortaca Bld, 9. Grup'ta Tavşanlı Linyitspor-Bornova Yeşilova maçları oynanacak. Bu müsabakalar 14.00'te start alacak. Aliağa-Başiskele karşılaşması ise 13.00'te başlayacak.