İzmirspor Bursa'da



İZMİR, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig'e 2 yıl sonra dönerek 8. Grup'taki ilk maçında Ödemişspor'u evinde 4-2 yenmeyi başaran İzmirspor, yarın Gülbahçespor'la deplasmanda rakip olacak. Bursaspor Vakıfköy Tesisleri'ndeki karşılaşma saat 15.00'te start alacak. Grupta aynı saatte Ödemişspor-Yalova Kadıköy, Somaspor-Orhangazi Bld, Burhaniye Bld-Yıldırım Bld, Urganlıspor-Çiğli Bld, Altınova Bld-Salihli Bld maçları da var. 7. Grup'ta Aydınspor 1923, sezonun ilk iç saha maçında yerel derbide Kuşadasıspor'u Adnan Menderes Stadı'nda konuk edecek. Grupta Kale Bld-Serinhisarspor, Ortaca Bld-Bucak Bld, Kepez Bld-Yatağanspor, Tavas Birlikspor-Sökespor, Didim Bld-Manavgat Bld, 9. Grup'ta ise Bornova Yeşilova-Aliağa Futbol randevuları var. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.