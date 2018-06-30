İzmirspor Buca'da oynayacak

İZMİR, ()

BÖLGESEL Amatör Lig'e 2 yıl sonra dönen İzmirspor, yeni sezonda maçlarını Buca İlçe Stadı'nda oynayacak. Son yıllarda iç saha müsabakalarına sentetik çimli Yeşilyurt Sahası'nda çıkan lacivert-beyazlılar, doğal çim sahaya dönmenin sevincini yaşıyor. Kulüpten yapılan açıklamada yönetimin girişimleri sonrası Buca İlçe Stadı'nın İzmirspor'a tahsis edildiği açıklandı. Tahsisin gerçekleşmesi konusunda destekleri için İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu'ya teşekkür edildi.

Yapılan açıklamada, "Yönetimimizin girişimleri sonucunda Buca İlçe Stadı 2018-19 sezonu için kulübümüze tahsis edildi. Futbolcu sağlığı ve formu açısından doğal çimin ne kadar önemli olduğunu bildiğimiz bu dönemde, yönetimin isteği doğrultusunda Buca İlçe Stadı'nın tahsisinde büyük destek yardımlarından dolayı Sayın Ali Erten ve İZVAK yönetimine, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri ve Sayın Nüammer Uslu'ya teşekkür ederiz" denildi. İZVAK da İzmirspor'a 3. Lig yolunda başarılar dileyip, "Şehrimizin adını taşıyan İzmirspor'un tekrar profesyonel lige dönmesi için hep beraber elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

Ndiaye İzmirspor'da

TFF 3. Lig'e dönecek iddialı bir kadro kurmaya çalışan İzmirspor, Torbalıspor'dan Senegalli Beşir Ndiaye'yi kadrosuna kattı. Futbol hayatına Senegal’in Thies FC takımında başlayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Ndiaye, ülkemizde Tirespor ve son 2 sezonda Torbalıspor formalarını giydi.

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