İzmirspor Ayvalık'ta terliyor

İZMİR, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta ilk 3 haftada 7 puan toplayan İzmirspor, yarın deplasmanda 3 puanlı Ayvalıkgücü Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Hüsnü Uğural Stadı'ndaki müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Grupta Urganlıspor-Burhaniye Bld, Ödemişspor-Çiğli Bld, Gülbahçespor-Salihli Bld, Somaspor-Yalova Kadıköy maçları oynanacak. 7. Grup'ta Kale Bld-Aydınspor 1923, Ortaca Bld-Kuşadasıspor, Kepez Bld-Serinhisar, Tavas Birlikspor-Yatağanspor, Didim Bld-Konyaaltı Bld, Sökespor-Manavgat Bld, 9. Grup'ta Bornova Yeşilova-Tavşanlı Linyitspor, Başiskele Doğantepespor-Aliağa Futbol karşılaşacak. Tüm müsabakalarda 15.00'te düdük çalacak.