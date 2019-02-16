İzmirspor 2'de 2 peşinde

İZMİR, ()
SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından geçen hafta evinde Ayvalıkgücü Belediyespor'u 2-1 yenerek moral bulan İzmirspor yarın deplasmanda Orhangazi Belediyespor'la karşılaşacak. Bursa Orhangazi İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Lider Somaspor'un evinde Salihli Belediyespor'la karşı karşıya geleceği grupta Ödemişspor-Yıldırım Bld, Gülbahçespor-Çiğli Bld, Ayvalıkgücü-Yalova Kadıköy, Altınova Bld-Burhaniye Bld maçları oynanacak.
Tüm maçların 14.00'te başlayacağı ligde program şöyle: 7. Grup; Kepez Bld-Kuşadasıspor, Ortaca Bld-Aydınspor 1923, Sökespor-Konyaaltı Bld, Didim Bld-Yatağanspor, Tavas Birlik-Bucak Bld, Isparta Davraz-Serinhisar, Kale Bld-Manavgat Bld; 9. Grup Bornova Yeşilova-Maltepespor, Bozüyük Vitra-Aliağa Futbol.