İzmirliler Vurdu Türkiye Kazandı

İZMİR, ()

İspanya'nın Tarragona kentindedüzenlenen 18. Akdeniz Oyunları'nda ülkemiz adına mücadele eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin milli okçuları Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz "çifte madalyaya" uzandı. Genç sporcularımız Türkiye'nin takım halinde kazandığı üçüncülük madalyasına önemli katkı koyarken, Aybüke Aktuna bireysel kategoride de bronz madalyanın sahibi oldu.

26 ülkeden yaklaşık 4 bin sporcunun katıldığı 18. Akdeniz Oyunları'nda, Büyükşehir Belediyesi'nin milli okçuları Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz'ün de yer aldığı klasik yay takımı, İtalya'yı 6-0'lık skorla geçerek oyunlar üçüncüsü oldu. Aynı organizasyonda bireysel kategoride ise Aybüke Aktuna, İspanyol rakibi Alicia Marin Martinez'i 6-4 yenerek yine üçüncü sırayı elde etti.

Akdeniz Oyunları'nda İzmir'e iki madalya ile dönmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirten Başantrenör Cumhur Yavaş, "İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcularımızdan Aybüke Aktuna ve Yasemin Ecem Anagöz çifte madalya kazandı. Diğer sporcumuz İbrahim Ethem Gülaçar ise madalyanın kapısından döndü. Bizlere her zaman destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na ve yöneticilerimize teşekkür borçluyuz" diye konuştu.



Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2018, 12:28