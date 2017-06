İzmir'de Yer Gök Sarı Kırmızı!

GÖZTEPE'nin 14 yıl sonra Spor Toto Süper Lig'e dönmesi İzmir'e tarihi bir gece yaşattı. Kenti bayram yerine çeviren on binlerce sarı kırmızılı taraftar, yıllardır bekledikleri tarihi zafer sonrası sabaha kadar uyumayıp şampiyonluk turu attı. Eskişehirspor'la Antalya'da oynanan TFF 1'inci Lig play off finaline gidemeyen veya bilet bulamayan futbolseverler, maçı Güzelyalı Paten Sahası'na kurulan dev ekrandan seyretti. Güzelyalı'daki cafeler de tıklım tıklım finali izleyen Göztepelilerle doldu. Özellikle seri penaltı atışlarına geçildiğinde heyecan doruğa ulaştı. Kaçan penaltılara kahrolan, atılan ve kaleci Günay'ın kurtardığı penaltılarda ise sevinçten çılgına dönen sarı kırmızılılar tüm duyguları aynı anlarda yaşadı.



Göztepe'de Sinan'ın gole çevirdiği son penaltının ardından Süper Lig kutlamaları sokağa taştı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ve Şehit Kerem Oğuz Erbay Üstgeçidi'nde toplanan Göztepe taraftarları, trafiği çift yönlü olarak kapattı. Güzelyalı'da başlayan zafer coşkusu yüzlerce araçlık konvoyla Konak, Balçova, Narlıdere, Urla, Seferihisar, Karabağlar ve Bornova'ya taştı. Eline bayrağını alıp sırtına formasını geçiren Göztepelilerin zafer turuna çıkmasıyla İzmir, adeta sarı ve kırmızı renklere boyandı. Meşaleler ve havai fişeklerle renklenen kutlamalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Taraftar, İsyan Marşı'nda dile getirdikleri gibi Göztepe'nin ıssız kuytu köşelerden dönüşünün sevincini doyasıya yaşadı.



KARŞIYAKA'DA ÖNLEM BUCA'DA OLAY



İzmir Emniyeti, zafer sarhoşu Göztepeli taraftarların konvoyla Karşıyaka'ya giderek ezeli rakiplerine nazire yapma ihtimaline karşı önlem aldı. Altınyol'da 3 ekip aracı ve bir çevik kuvvet otobüsü nöbet bekledi. Göztepelilerin gelme ihtimaline karşı Karşıyaka Çarşı'da toplanan bir grup yeşil kırmızılı taraftar da emniyet güçlerinin uyarısıyla dağıldı. Göztepe'nin Süper Lig'e çıkmasından sonra Buca'da ise istenmeyen olaylar yaşandı. İlçenin çeşitli yerlerinde Bucaspor taraftarları, kutlama yapmak isteyen Göztepelilere saldırdı. Emniyet, Buca'ya onlarca polis ekibi ve TOMA yönlendirerek olaylara müdahale etti. Bucaspor Başkanı Ahmet Doğan, istenmeyen olaylar nedeniyle bir mesaj yayınlayıp vatandaşlar ve esnaftan özür diledi.



ANTALYA UĞURU



Süper Lig'den 2003 yılında birlikte düşen İzmir takımları Altay ve Göztepe, bu sezon Antalya'da oynadıkları play off finallerini kazanıp bir üst lige çıktı. Yıllarca play off maçlarından eli boş dönen Altay, 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 14 Mayıs'ta Antalya Stadı'ndaki finalde Kocaelispor'la karşılaştı. İlk yarıda 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen ikinci yarıda eşitliği yakalayan siyah beyazlı ekip, normal süre ve uzatmalarda beraberliği bozamadı. Altay, rakibini seri penaltılarla 5-4 yenerek 2'nci Lig'e yükseldi.



Antalya'nın 33 bin kişilik yeni stadı, Göztepe'ye de uğurlu geldi. 1998-99 sezonunda Antalya'da oynadığı finalde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek 18 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Göztepe, aynı kentte ikinci coşkuyu yaşadı. Finalde hemşehrisi Altay gibi 1-0 geriye düşmesine rağmen uzatma anlarında eşitliği bulan İzmir temsilcisi, seri penaltılarla rakibini eleyip 14 yıl sonra yeniden Süper Lig'e adını yazdırdı. Antalya, 1999 yılındaki finalden tam 18 yıl sonra Göztepe'ye yine Süper Lig kapısını açtı.



SOSYAL MEDYA PATLADI



Göztepe'nin Süper Lig'e çıkma sevinci sosyal medyayı da ayağa kaldırdı. Taraftarlar, özellikle Türkiye'nin en popüler teknik adamlarından biri olan Göztepe teknik direktörü Yılmaz Vural için özel yapılan capsleri paylaştı. İzmirlilerin yanı sıra Ege Bölgesi'nin tüm illerinden vatandaşlar, yıllar sonra asıl ligine dönen Göztepe'yi kutladı. Sarı kırmızılı ekibin 14 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesi ve 2010-11 sezonunda devler arenasında yer alıp aynı sezon küme düşen Bucaspor'un ardından ilk kez bir İzmir takımının en üst kategoriye yükselmesine Ekşi Sözlük'te de yüzlerce yorum yapıldı.



ÇİFTE BAYRAM OLACAK



Göztepe'nin kuruluş yıldönümü olan 14 Haziran, bu sezon sarı kırmızılı camiaya çifte bayram yaşatacak. Yıllar sonra Süper Lig'e dönen Göztepe, 14 Haziran'da 92'nci doğum gününü bu coşkuyla kutlayacak. Aynı anlamlı günde Toplu Konut İdaresi de saat 14.00'te taraftarların yolunu gözlediği 20 bin 35 kişilik Göztepe Stadı'nın ihalesini gerçekleştirecek. Yıllardır her 14 Haziran'da akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı boyunca yan yana dizilip aynı anda binlerce meşale ateşleyen taraftarların coşkusu, bu yıl bambaşka olacak.