İzmir'in gururu oldular

İZMİR, ()

Türkiye Klasik Yay Kadın Milli Takımı'yla Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Yasemin Ecem Anagöz ve Aybüke Aktuna'yı, Başkan Aziz Kocaoğlu makamında ağırladı.

Kocaoğlu, Yasemin ve Aybüke ile gurur duyduğunu belirtti. Ziyarette İzmir Büyükşehir Belediyespor Pervin Şenel Genç, antrenörleri Cumhur Yavaş ve Esen Dönmez de hazır bulundu. Sporcuları kutlayan, plaket ve altın hediye eden Başkan Kocaoğlu, "Sizler İzmir'in birer simgesi ve gururusunuz. İzmir her spora yatkın bir şehir, İzmirli ailelerin bakış açısı ve özgürlüğe düşkünlüğü, İzmir'in başarılı sporcular çıkarmasında büyük rol oynuyor" dedi. Sporda altyapının önemine de dikkat çeken Kocaoğlu, "Benim buradaki öncelikli görevim, kendi sporcumu yetiştirmek. Şampiyonluklar sonra gelir. Daha da önemlisi, ben sporcu ithal etmem" şeklinde konuştu.

Henüz 18 yaşındayken Rio Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil etme başarısını gösteren Yasemin Ecem Anagöz İzmir'in "dünya rekortmeni" unvanını elde etti. Avrupa Okçuluk Şampiyonası'ndan altın madalya ve dünya rekoruyla dönen Anagöz, "En son büyükler Avrupa Şampiyonası'nda takım olarak yarıştık. 18 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonu olduk. Aynı zamanda ben bireysel olarak da Avrupa Şampiyonu oldum. Takımda dünya rekoru kırdık. Akdeniz oyunlarından bronz madalyayla döndük. Çok yoğun tempoda çalışıyoruz. Hedefimiz 2020 olimpiyatlarında madalya kazanmak. Bütün sene boyunca tek tatil süremiz 20 gün. 365 günün 300 günü kampta geçiriyoruz, diğer günler ise şampiyonalar ve yarışmalarla geçiyor. Ailemizle çok görüşemiyoruz ama bunu bir hedef uğruna yapıyoruz. Hepimiz çok büyük fedakarlıklar yapıyoruz. Çok çalıştıkça da karşılığını alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aybüke Aktuna ise "İzmir Büyükşehir Belediyespor olarak yükselen bir grafiğimiz var. Hedeflediğimiz yarışmalara göre çalışma sistemimiz ve antrenman tempomuz var. 2013’de bu sürece başladık, sonra başarılarımız yavaş yavaş gelmeye başladı. Bizim kulübün disiplin anlayışı çok farklı. Cumhur Yavaş ve Esen Dönmez ile birlikte çalışıyoruz. 10 yaşından beri okçuluk eğitimi alıyoruz ve bu disiplinin içinde büyüyoruz. Bu disiplin de bize başarıyı getiriyor. Okçuluğa başladıktan 3 sene sonra milli takıma girdim. Yaşıtlarımıza göre daha emin adımlarla yürüyoruz. İleride çocuklarımız olduğunda da onları mutlaka bu spora yönlendireceğim" şeklinde konuştu.

Her gün antrenman yaparak bugünlere geldiklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediyespor Okçuluk Antrenörü Cumhur Yavaş, altyapıdan yetişen Yasemin ve Aybüke'yi daha minikler kategorisindeyken yıldızlar takımında yarıştırmaya başladıklarını hatırlattı. Başarılı ikilinin sonra milli takıma girdiğini söyleyen Yavaş, "Bugünlere gelmek çok kolay olmuyor. Onlar nerdeyse 8-9 yıldır antrenman yapıyorlar ancak olimpiyat sporcusu olabildiler. Birçok şeyden fedakarlık ediyorlar. Okullarına zamanında gidemiyorlar gecikmeli olarak sınavlara giriyorlar. Ama bu fedakarlığı yapmazlarsa başarı gelmiyor" dedi.

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