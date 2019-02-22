İzmir'e buzda 3 madalya

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İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un minik buz patencileri Bulgaristan'da düzenlenen Artistik Buz Pateni Sofia Trophy yarışmasında derecelerle döndü. Başkent Sofya'da 5-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmada 10 sporcusuyla yer alan İzmir Büyükşehir Belediyespor'da Efe Çetiz, Basic Novice Boys kategorisinde altın madalya kazanırken, Chiks I Girls kategorisinde Masal Oran gümüş ve Cubs II Girls kategorisinde ise Derya Taygan bronz madalyaya uzandı.

İzmirli sporcular Elifsu Erol, Defne Günce Kılıç ve Batı Güdül ise şampiyonada kategorilerinde dördüncü olarak mavi-beyazlı kulübe kupa puanı kazandırdı. Bulgaristan'dan üç madalya ile dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Branş Sorumlusu Neşe Hünerli, "Sporcularımız ülkemizi ve kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettiler. Altyapımızla gurur duyuyoruz" dedi.