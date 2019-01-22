İzmir'de Yıldırım Uran üzüntüsü

İZMİR, ()

Türk futbolu ve İzmir, teknik direktör Yıldırım Uran'ın vefatıyla önemli bir değerini daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

İzmir'de geçen hafta geçirdiği kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede dün 63 yaşında hayata gözlerine yuman Yıldırım Uran'ın ölümü görev aldığı kulüpler başta olmak üzere tüm futbol camiasını derinden etkiledi. Uran için 1987'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı İzmirspor başta olmak üzere Altay, Altınordu, Akhisarspor, Bucaspor, Karşıyaka, Galatasaray, Göztepe, Denizlispor, Uşakspor, Manisaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor, Alanyaspor, Antalyaspor ve Fethiyespor gibi kulüpler taziye mesajı yayımladı. Yıldırım Uran kariyerinde 22 farklı kulüpte teknik direktörlük ve antrenörlük görevi üstlendi.

Ege'de birçok 2'nci Lig ve 1'inci Lig ekiplerinde çalışan Yıldırım Uran, 1999-2000 sezonun başında devraldığı Siirtspor'un 1'inci Lig'i ikinci sırada bitirip Süper Lig'e yükselmesini sağladı. 1955 Ankara doğumlu Yıldırım Uran, 2008 yılından bu yana çeşitli takımlarda İzmirspor döneminden öğrencisi olan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü yapıyordu. Hamzaoğlu'yla uzun süre Akhisarspor, 2014-15 sezonunda ise Galatasaray'da görev yaparak Süper Lig'de şampiyonluk yaşayan Uran, son olarak Antalyaspor'da çalıştı. Yıldırım Uran'ın cenazesi yarın Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Yeşilyurt Mezarlığı'na defnedilecek.

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