İzmir'de yeni yıla yeni statlar

Onur ATIŞ / İZMİR, ()

Yıllarca stat sıkıntısıyla boğuşan, modern tesislere hasret kalıp Bornova Stadı açılana kadar bir dönem takımlarını maç oynamak için başka şehirlere dahi göndermek zorunda kalan İzmir, 2019 yılında yeni Alsancak ve Göztepe statlarına kavuşmak için geri sayıma geçti.

Dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından 9 Eylül 2017 tarihinde temelleri atılan iki stadın kaba inşaatı yüzde 90 oranında tamamlandı. Gürsel Aksel Tesisleri'nin üzerine inşa edilip Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi adını alan Göztepe'nin yeni stadının silueti ortaya çıktı. Toplamda 100 bin metrekare alana yapılan stadın toplam inşaatının yüzde 45'i bitti. UEFA standartlarında dizayn edilen ve 25 bin kişilik olması beklenen statta tribün tarafına son kolon da yerleştirildi. Projede 20 bin metrekare stat alanı, 20 bin metrekare kiralanabilir alan ve 13 bin metrekare taraftar toplanma meydanı oluşturulmaya başlandı. Stadın dış kaplamasının da Nisan ayında sona ereceği, çimlerin ise Temmuz'da serileceği açıklandı.

Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin en dikkat çeken projesi ise çatısı oldu. Çim zeminin yer alacağı çatı kamuya açık yürüyüş pistiyle dizayn edildi. Bölge halkının her gün yararlanacağı tesiste, interaktif eğlence alanları, kulübün lisanslı ürün mağazası, Göztepe tarih müzesi, e-spor merkezi ve yeme içme birimleri de projeye dahil edildi. Yaklaşık 600 işçinin çalıştığı 700 araçlık kapalı otoparkı olan statta her biri 22 kişilik toplam 750 kişi kapasiteli 39 loca da yapılacağı belirtildi. Yeni sezona yetiştirilmesi beklenen Göztepe'nin yeni mabedi şimdiden heyecan yarattı. Aylarca süren bekleyişin ardından eski stat yıkılıp inşaatına başlanan Alsancak Stadı da çok büyük mesafe aldı. Toplam 22 bin 504 metrekare alana yapılan stadın kaba inşaatı büyük ölçüde sona erdi. Stadı doğu tarafına yapılması planlanan deplasman kale arkası tribünün projesi onaylandı. 800 kapasiteli kale arkası için ruhsat sürecine girilirken, üstü açık olacak kale arkası tribününe 22 metre boyunda rüzgar paneli ekleneceği vurgulandı.

İzmir'de tarihi maçlara ev sahipliği yapan Alsancak Stadı, 13 bin 200 koltuk kapasiteli olarak planlandı. Modern yüzüyle İzmirlilerin karşısına çıkmaya hazırlanan Alsancak Stadı'nda 4 soyunma odası, 10 loca, tüm tribün giriş katlarında revir, mescit, çocuk bakım odası bulunacağı ve yangın yönetmeliği gereğince 19 adet çıkış kapısı olacağı ifade edildi. Statta çatı montajının 20 Ocak'ta tamamlanacağı ve ardından dış kaplamaya geçileceği kaydedildi. Ofis ve dükkanlardan oluşacak bina ise batı tarafında yükseldi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün de kullanacağı binanın zemin ve 1'inci katları dükkanlara ayrıldı. Son katta ise büyük bir kafeterya oluşturuldu. Şehrin büyük hasretle beklediği Alsancak ve Göztepe statlarının sorunsuz şekilde ilerlemesi futbol camiasını oldukça mutlu etti. Yeni yılda yeni statlarının açılmasını bekleyen İzmirliler ilk maçlarını izlemek için sabırsızlanmaya başladı.

ŞUBAT'TA 3 İHALE VAR

Alsancak ve Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın yanı sıra kentin kuzey aksında Karşıyakalıların yıllardır beklediği yeni stadın ikmal ihalelerinin yeni yılın şubat ayında yapılması planlanıyor. İlk kez 29 Ocak 2014'te ihale edilen, 14 Haziran 2017'de 219 milyon TL bedelle yenilenen Göztepe'nin yeni stadının ihalesi ve Nisan 2017'de 54 milyon 880 bin TL'ye ihale edilen Alsancak Stadı'nın ihalelerinin projelere yapılan ekler ve aradan geçen süreçte oluşan fiyat farkı nedeniyle ikmal edilmesi bekleniyor. Karşıyaka'da 20 yıldır yolu gözlenen, 10 yıldır da yer ve ruhsat tartışmaları süren 15 bin kapasiteli yeni stadın temel aşamasında kalan inşaatı için 2018'in son günlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yapı kayıt belgesi alındı. Daha önce 2 kez ihale edilen stadın ihalesinin Şubat'ta yenileneceği öğrenildi.

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