İzmir'de spor merkezleri açıldı

İZMİR, ()

İZMİR Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü İl Spor Merkezleri'nin açılışı Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleşti. Açılış törenine İl Müdürü Nüammer Uslu ve Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış da katıldı. Merkez ve ilçelerdeki tesislerde, 28 branşta 101 antrenörle hizmet verecek İl Spor Merkezleri binlerce çocuk, genç ve engelli vatandaşa spor yapma imkanı sunacak. İl Müdürü Uslu, "Engelli vatandaşlarımız kurslarımıza yine ücretsiz katılabilecek. Tüm velileri ve çocuklarımızı spor yapmaya, yaptırmaya davet ediyorum" dedi. Törende halk oyunları, zeybek, Border halk dansları topluluğu, okçuluk, İzmir Türk Koleji öğrencileri bando gösterisi ve cimnastik gösterileri yapıldı.

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