İzmir'de Şakir Kuruş üzdü

İZMİR, ()

İZMİR'de uzun yıllar futbol oynayıp antrenörlük yapan ve birçok futbolcunun Türk futboluna kazandırılmasında pay sahibi olan futbol emekçisi Şakir Kuruş'un vefatı kentte büyük üzüntüye neden oldu. Kurucusu olduğu Amatör Küme Türkiye Şampiyonu İzmir Denizgücü'ne futbolcu ve teknik adam olarak 26 yıl hizmet veren, Ordu Milli Takımı ve Türkiye Kadın Milli Takımı teknik direktörlüğü görevlerini üstlenen, 19 yıl boyunca TFF Ege Bölge Antrenörü olarak çalışan, aynı zamanda TÜFAD İzmir Şubesi Onur Kurulu Üyesi olan Şakir Kuruş, dün tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kuruş'un cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Alsancak Hocazade Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Narlıdere'de defnedilecek.



