İzmir'de kışın denizde yüzecekler

Türkiye Yüzme Federasyonu'nun onayıyla İzmir'de açık denizde ilk kez Türkiye Kış Yüzme Şampiyonası gerçekleştirilecek.İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi, Menderes Belediyesi, Menderes Kaymakamlığı ve Marathon Masters Spor Kulübü'nün düzenleyeceği yarış 30 Aralık Pazar günü saat 11.00'de Özdere'de yapılacak. Her yaştan yüzücünün katılabileceği organizasyona şimdiye kadar 150 kişinin kayıt yaptırdığı açıklandı. Yarışma 1500 ve 3000 metre olarak iki farklı kategoride düzenlenecek. Yarışmaya katılan herkese anı madalyası, dereceye girenlere madalya ve kupaları verilecek. Yarışmaya Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım'ın yanı sıra Manş Denizi'ni solo olarak geçen İzmirli yüzücüler Emre Erdoğan ve Bengisu Avcı da katılacak.İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, "Proje Marathon Masters'a ait. Biz direkt organizasyon yapmak yerine gönüllü kişilere destek oluyoruz. Umarım bu organizasyon örnek teşkil eder" dedi.Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, İzmir'in en büyük üçüncü ilçesi olduklarını belirterek, "İzmir'in en uzun kıyılarına sahip ilçelerden bir tanesiyiz. Sularımız o kadar temiz ki, Akdeniz foklarının sularımızda yüzdüğüne şahit oldum. Bu yarışmaya ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm İzmirlileri katılmak ve izlemek üzere Özdere kıyılarına bekliyoruz" diye konuştu.Marathon Masters Kulübü Başkanı Turgut Esen de soğuk havada kimsenin cesaret edemediği bir organizasyon gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Yarışmacılar koruyucu elbiseler giyecek" bilgisi verdi.

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