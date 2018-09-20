İzmir'de emniyetten Karşıyaka önlemi

Ergin KARATAŞ / İZMİR,() -

İzmir Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün talebi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Karşıyaka'nın ve Göztepe maçlarıyla aynı haftaya denk gelen 2 iç saha karşılaşmasının günlerini değiştirdi.

Emniyet, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta iç saha maçlarını Halkapınar'daki Atatürk Stadı'nda oynayan Karşıyaka ve iç sahadaki sınavlarına Doğanlar'daki Bornova Stadı'nda çıkan Spor Toto Süper Lig'deki ezeli rakibi Göztepe'nin 30 Eylül ve 21 Ekim'de aynı güne konulan iç saha maçları için erken önlem aldı.

Emniyetin talebi üzerine ilk açıklanan fikstüre göre 30 Eylül'de saat 16:00'daki Göztepe-Konyaspor maçıyla çakışan Karşıyaka-Esenler Erokspor mücadelesi 1 Ekim Pazartesi saat 16:00'ya alındı. Sarı-kırmızılıların 21 Ekim'de Beşiktaş'la saat 19:00'da oynayacağı maçla aynı güne denk gelen yeşil-kırmızılıların, Osmaniyespor mücadelesi ise 22 Ekim Pazartesi 15:00'e çekildi. Karşıyaka, maçlarının hafta içi mesai ve okul saatine alınmasına isyan etti. Atatürk Stadı'nda oynadığı her maç için kira, güvenlik ve personel gideri ile kumanyalar için 40 bin TL civarında para ödeyen Karşıyaka, kararın değişmesini talep etti.

Altyapı patentli kadrolarının taraftarla uyum yakaladığını söyleyen futbol şube başkanı Hakan Çeliker, "Taraftarıyla birlikte oynayan bir takımız. Maçların mesai ve okul saatlerine alınması tribündeki taraftar sayımızı ister istemez düşürür. Zaten olimpik, tribünleri sahaya uzak olan statta bu karar rakiplerimiz için avantaj yaratır. İki maçı da cumartesi günü oynama talebimiz kabul görmedi. Biz bu maçların ya yeniden pazar gününe alınmasını ya sahasının ya da saatinin değişmesini istiyoruz. Maçlar saat 19:00'a alınabilir. Halkapınar ile Doğanlar'ın arası da uzak. Maç günü değişmeden de önlem alınabilirdi" dedi.

FOÇA MORALİ

Karşıyaka'da futbolcular ve teknik heyet, cumartesi günü Alibeyköyspor'la İstanbul deplasmanında oynanacak maç öncesi Foça'da moral depoladı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'ın organizasyonu ve Divan Kurulu Başkanı Fatih Diniz'in koordinesinde, Futbol Şube Başkanı Hakan Çeliker, yöneticilerden Cafer Aralı, futbol takımı ve teknik heyet, Foça'daki akşam yemeğinde bir araya geldi. Fatih Diniz, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ'a ilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunarak forma hediye etti.

FOTOĞRAFLI