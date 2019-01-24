İzmir BŞB'ye Belgrad'dan madalya

İZMİR, () -

İzmir Büyükşehir Belediyespor Buz Pateni Takımı'nın minik sporcusu Derya Taygan, Sırbistan'da düzenlenen Skate Helana Cup'ta gümüş madalya kazanırken, Masal Oran üçüncü, Duru Çimen ise beşinci oldu.

Sırbistan'da 40 ülkeden 320 sporcunun mücadele ettiği artistik buz pateni turnuvasında Derya Taygan, Cubs II Girls (9 yaş) kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Antrenör Gamze Güner gözetiminde yarışmaya hazırlanan İzmirli sporculardan Masal Oran, aynı şampiyonada Chicks I Girls (8 yaş) kategorisinde üçüncü, Duru Çimen ise Cubs II Girls (9 yaş) kategorisinde beşinciliği elde etti.

Disiplinli çalışma sonucu kısa sürede başarı basamaklarını hızla atlayan İzmirli sporcuların en büyük hayallerinin olimpiyatlarda İzmir'i ve Türkiye'yi başarıyla temsil etmek olduğunu söyleyen antrenör Gamze Güner, "Dünyanın farklı kentlerinden gelen 62 kulüp arasında 12. sırada yer aldık. Her yıl başarı çıtasını biraz daha yükseğe koyuyoruz. Bu çocuklarla çok büyük başarılara imza atacağız" dedi.

(FOTOĞRAFLI)