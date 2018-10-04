İzmir BŞB'de milli gurur

İZMİR, ()

İZMİR Büyükşehir Belediyespor'un tekvando takımı, Konya'da düzenlenen Ümitler ve Yıldızlar Avrupa Tekvando Şampiyonası seçmelerine damga vurdu. 177 sporcunun katıldığı organizasyonda önemli başarılar yakalayan İzmir BŞB, Polonya'nın başkenti Varşova'da yapılacak olan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 5 sporcuyla temsil edilme hakkını kazandı. İzmirli sporculardan Fevzi Arda Duru 58 kilogramda, İsmet Begeç 74 kilogramda, Şahin Çelebi 87 kilogramda, Simge Erensayın 67 kilogramda ve Esra Akbulak +73 kilogramda ay-yıldızlı ekibe girmeyi başardı. Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda Türkiye'den en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını belirten Branş Sorumlusu Kıvanç Dinçsalman, "Konya'da yapılan milli takım seçmelerinde kulübümüzden beş sporcu Polonya'da yer alacak. Sporcularımız, Türkiye'yi ve kulübümüzü Milli Takım'da temsil edecek" dedi.

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