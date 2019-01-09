İzmir BŞB buzu eritti

İZMİR, ()

İZMİR Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli'de düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'ndan 3'ü altın 8 madalya ile döndü. İzmir'in başarıya doymayan genç buz patencileri, Kocaeli'de fırtına estirdi. Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenen Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda İzmirli sporcular 3 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. 16 kulüpten 123 sporcunün mücadele ettiği şampiyonada, İzmir Büyükşehir Belediyespor'dan D1 (8 yaş) kızlarda Masal Oral, B (11 yaş) kızlarda Derya Taygan ve C1 (10 yaş) erkeklerde Batu Tasasız altın madalya kazandı. C2 (9 yaş) kızlar kategorisinde yarışan Duru Çimen gümüş madalyayı göğüslerken, D2 (7 yaş) kızlarda Doğa Güner, D1 (8 yaş) kızlarda Deniz Tarım, D1 (8 yaş) erkeklerde Toprak Aydın ve A erkeklerde Berkant Algül üçüncülük kürsüsüne çıkmaya hak kazandı.

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