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İzlanda SONumuz oldu ! Türkiye 0 İzlanda 3

Ay Yıldızlı milli takım dünya kupasına erken veda etti.Evimizde konuk ettiğimiz İzlanda'ya 3-0 mağluk olduk.

07 Ekim 2017 Cumartesi 02:34
İzlanda SONumuz oldu ! Türkiye 0 İzlanda 3

Türkiye'den erken final..

Avrupa Şampiyonası'na da gruplarda veda eden Milli Takım Dünya Kupası organizasyonuna da erken veda etti.Elimize kadar gelen fırsatı iyi değerlendiremedik ve Eskişehir'de oynanan İzlanda maçını kendi taraftarımız önünde 3-0 kaybettik...

STAT: Eskişehir Yeni Stadyumu 

HAKEMLER: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz

TÜRKİYE: Volkan Babacan, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Caner Erkin, Nuri Şahin (Dk. 46 Ozan Tufan), Oğuzhan Özyakup, Emre Belözoğlu (Dk. 78 Yunus Mallı), Cenk Tosun, Arda Turan (Dk. 60 Emre Mor), Burak Yılmaz

İZLANDA: Hannes Halldorsson, Halldorsson, Saevarsson, R.Sigurdsson, Arnason, Magnusson, Gudmudsson (Dk. 82 Ari Freyr Skulason), G.Sigurdsson, Gunnarsson (Dk. 65 Ingason), Bjarnason, Finnbogason (Dk 78 Olafur Skulason), Bördvasson

GOLLER: Dk. 32 Gudmudsson, Dk. 39 Bjarnason, Dk. 49 Arnason (İzlanda)

SARI KARTLAR: Dk. 40 Çağlar Söyüncü, Dk. 45 Arda Turan, Dk. 79 Caner Erkin (Türkiye) - Dk. 16 Gudmundsson (İzlanda)

Maça iyi başlayan milliler yedikleri golden sonra oyunun hakimiyetini tamamen kaybettiler.İlk golden sonra baskıyı arttırmaya çalışan takımımız gelen 2.golden sonra tamamen oyundan düştüler ve demoralize oldular.İlk yarı 2-0 biterken teknik direktör Lucescu'nun oyuncu değiştirmemesi ise taraftarları çileden çıkardı.İkinci yarıya Ozan Tufan Nuri Şahin değişikliği ile başlayan Milliler 3. golüde kalesinde gördü ve böylelikle Dünya Kupası'na erken veda etti.

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