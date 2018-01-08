İtalyan devi İnter Maicon'u istiyor...

İlk 17 haftada Maicon Roque savaşçı futboluyla öne çıkan isimler arasında yer alırken ilk devre Fenerbahçe'nin iki santrforu kadar gol atan Maicon'a.İtalyan'ın dev kulübü İnter'den 20 milyon euroluk teklif geldi.Galatasaray'ın sezon başında 7 milyon euro'ya transfer ettiği Maicon gösterdiği performans ve attığı goller ile kısa süre içerisinde taraftarların sevgilisi haline geldi.Galatasaray'ın yıldız ismine İtalyan devinden rekor teklif geldi.

Skrinar'dan başka stoperi kalmayan İnter, Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi için devreye girdi..Galatasaray'ın sezon başında 7 milyon euro'ya aldığı Maicon için İtalyan ekibinden 20 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği iddia edildi.

Sarı-kırmızılı ekipte mutlu olan Brezilyalı yıldızın, gitmeye çok fazla sıcak bakmadığı ama kulübün kararına saygı duyacağı ifade edildi..