İsviçre - Kosta Rika: 2-2

NİJNİY NOVGOROD, ()

STAT: Nizhny Novgorod

HAKEMLER: Clement Turpin, Nicolas Danos, Cyril Gringore

İSVİÇRE: Sommer, Lichtsteiner, Schar, Akanji, Rodriguez, Behrami (Dk. 60 Zakaria), Xhaka (Dk. 81 Lang), Shaqiri, Dzemaili, Embolo, Gavranovic (Dk. 69 Drmic)

KOSTA RİKA: Navas, Acosta, Gonzalez, Oviedo, Gamboa (Dk. 90+3 Smith), Watson, Borges, Colindres (Dk. 81 Wallace), Ruiz, Guzman (Dk. 90+1 Azofeifa), Campbell

GOLLER: Dk. 31 Dzemaili, Dk. 88 Drmic (İsviçre) - Dk. 56 Waston, Dk. 90+3 Ruiz (Kosta Rika)

SARI KARTLAR: Lichtsteiner, Zakaria, Schar (İsviçre) - Gamboa, Campbell, Waston (Kosta Rika)

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu son hafta mücadelesinde İsviçre ile Kosta Rika 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla İsviçre puanını 5'e yükselterek grubu ikinci sırada noktaladı ve son 16 turuna yükseldi. Kosta Rika ise turnuvayı bir puanla son sırada kapattı. İsviçre'nin son 16 turundaki rakibi F Grubu'nun lideri İsveç olacak.

31'inci dakikada Embolo'nun pasını iyi değerlendiren Dzemaili, İsviçre adına ilk golü attı: 1-0.

56'ncı dakikada Campbell'ın kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Waston, durumu eşitledi: 1-1.

88'inci dakikada Zakaria'nın sağ kanattan içeri kestiği topa vuruşunu yapan Drmic, topu filelere gönderdi: 2-1.

90+3'üncü dakikada Kosta Rika'nın kazandığı penaltı atışında topun başına geçen Ruiz, ağları sarstı: 2-2.

Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.